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Система онлайн-голосования в Москве справилась с высокой нагрузкой

Система онлайн-голосования в Москве справилась с высокой нагрузкой

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московская система электронного голосования успешно справилась с высокой нагрузкой и кибератаками, сообщается в официальном Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году.

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