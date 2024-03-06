WSJ: Киев отправил украинских военных в Судан для участия в боевых действиях, несмотря на большие потери ВСУ

Украинской армии не хватает личного состава на передовой из-за больших потерь, Генштаб ВСУ требует от офиса Зеленского начала новой волны мобилизации, а власти Украины отправляют военный контингент в Африку.
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