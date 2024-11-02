Патрушеву в Крыму показали боевое дежурство сил Черноморского флота

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Черноморский флот (ЧФ), где познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил флота, его оснащением новейшим вооружением, военной и специальной техникой.
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