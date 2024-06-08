Путин предложил расширить программу льготной семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6%. Это касается семей, которые хотят приобрести жилье в небольших городах, где объемы жилищного строительства недостаточны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии