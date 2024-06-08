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Путин предложил расширить программу льготной семейной ипотеки

Путин предложил расширить программу льготной семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6%. Это касается семей, которые хотят приобрести жилье в небольших городах, где объемы жилищного строительства недостаточны.

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