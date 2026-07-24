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Царьград

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США развязали торговую войну с ЕС, заявил политолог Блохин

США развязали торговую войну с ЕС, заявил политолог Блохин

Политолог Константин Блохин заявил, что США начали торговое противостояние с ЕС, введя пошлины. Цель Вашингтона — ослабить экономику Европы, считает эксперт.

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