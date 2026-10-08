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Ключевой звонок для президентов: что Трампу следует обсудить с Путиным

Ключевой звонок для президентов: что Трампу следует обсудить с Путиным

МОСКВА, 8 октября, ФедералПресс. Предстоящий телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, запланированный на ближайшее время, вполне может затронуть тему ситуации в Украине.

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