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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адейеми о «Барсе»: «Предчувствую отличный сезон, мы хотим добиться всего. Выиграть ЛЧ – моя мечта, ради этого я работаю каждый день»

Вингер «Барселоны» Карим Адейеми поделился ожиданиями от первого сезона в новом клубе. – Каковы ваши ожидания от этого сезона? – У меня такое чувство, что это будет очень хороший сезон, надеюсь, с множеством титулов.

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