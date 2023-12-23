В Минздраве опровергли информацию, что Карелия – один из самых пьющих регионов

Карелия периодически попадает в рейтинги самых пьющих регионов России. Главный психиатр-нарколог республики Ольга Ларионова рассказала, действительно ли у нас в регионе есть серьезные проблемы с употреблением алкоголя.
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