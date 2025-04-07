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Царьград

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Ждать ли роста цен перед Пасхой: ФАС дала прямое указание продавцам

Ждать ли роста цен перед Пасхой: ФАС дала прямое указание продавцам

В ФАС напомнили продавцам о недопустимости роста цен на продукты перед ПасхойФедеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в крупнейшие торговые сети России информацию, содержащую настойчивый призыв по случаю приближающейся Пасхи.

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