Провинция Чжэцзян предоставляет фермерам доступ к индивидуальным услугам в сфере энергетики

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На участке выращивания чая в Шэяне (Sheyang) в префектурном городе Цюйчжоу (Quzhou), китайской провинции Чжэцзян (Zhejiang), раскидистые чайные кусты покрывают горные склоны, где рабочие деловито собирают листья и складывают их в корзины во время весеннего сбора чая.