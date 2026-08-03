Атомная электростанция «Пакш» в Венгрии может остановиться из-за падения уровня воды в Дунае

Венгерская атомная электростанция «Пакш», единственная в стране, столкнулась с угрозой полной остановки из-за критического снижения уровня воды в реке Дунай, которая используется для охлаждения реакторов.
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