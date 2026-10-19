Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о создании систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты промышленных объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Journal of Person...
- Евстигнеева: Укра...
- Экономист Романчу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым