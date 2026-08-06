Более 1,5 тысячи жителей аварийного жилья в Балашихе переселят до 2030 года

До 2030 года в Балашихе планируется переселить более 1,5 тысячи жителей из аварийных домов. Об этом глава городского округа Сергей Юров заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, передаёт 360.
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