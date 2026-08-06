Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

234 подписчика

Более 1,5 тысячи жителей аварийного жилья в Балашихе переселят до 2030 года

До 2030 года в Балашихе планируется переселить более 1,5 тысячи жителей из аварийных домов. Об этом глава городского округа Сергей Юров заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, передаёт 360.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии