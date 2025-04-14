Губернатор Андрей Травников потребовал усилить работу по предупреждению пожаров в Новосибирской области

На территории региона действует экстренное предупреждение по высокой пожароопасности 4-го классаВ ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Травников потребовал усилить работу по предупреждению пожаров на территории Новосибирской области.
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