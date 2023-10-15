Правительство Венгрии не смогло поставить Будапешт на колени — мэр столицы

Правительство Венгрии жесткой экономией бюджета пыталось поставить Будапешт на колени, но не смогло. Об этом заявил мэр столицы Венгрии Гергей Карачонь, 15 октября сообщает пресс-служба администрации города.
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