Илон Маск удивился отсутствию покушения на демократов

Vladimir Soukhatchev

Коль нашли там автомат, Значит Путин виноват!!! АК-47 хорошее оружие, но не для снайпера и его задач, даже с оптическим прицелом!!! Интересно узнать кого же на этот раз привлекли Ослы-Дерьмократы-Обама-Байденко к выполнению Важнейшего Пункта предвыборной кампании - Устранению Конкурента Самым Американо-Дерьмократичным Путем? Неужели дилетанта-киллера Гарри Каспарова? Или еще более необычного Диму Го(р/н)дона?