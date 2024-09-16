Политика как он...
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Политика как она есть

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Илон Маск удивился отсутствию покушения на демократов

Илон Маск удивился отсутствию покушения на демократов

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя очередное предполагаемое покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, задался вопросом, почему никто не пытается напасть на демократов.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Коль нашли там автомат, Значит Путин виноват!!! АК-47 хорошее оружие, но не для снайпера и его задач, даже с оптическим прицелом!!! Интересно узнать кого же на этот раз привлекли Ослы-Дерьмократы-Обама-Байденко к выполнению Важнейшего Пункта предвыборной кампании - Устранению Конкурента Самым Американо-Дерьмократичным Путем? Неужели дилетанта-киллера Гарри Каспарова? Или еще более необычного Диму Го(р/н)дона?
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