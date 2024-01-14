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Российского пенсионера изгнали из Латвии: история одного человека в контексте международных отношений

Российского пенсионера изгнали из Латвии: история одного человека в контексте международных отношений

Российского пенсионера изгнали из Латвии: история одного человека в контексте международных отношений Ольга ВайленкоПоследние события в отношениях между Россией и Латвией привели к драматической ситуации для многих индивидуумов, включая 82-летнего Бориса Каткова.

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