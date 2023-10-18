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Царьград

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В центре Челябинска пешеходный переход ведет прямо в столб

В центре Челябинска пешеходный переход ведет прямо в столб

Внимательные горожане нашли ошибки "Дорожного рывка".Программа "Дорожный рывок" продолжает радовать горожан своими результатами, в мегаполисе идёт ремонт путепроводов, наносится новая разметка, обустраиваются улицы.

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