В центре Челябинска пешеходный переход ведет прямо в столб

Внимательные горожане нашли ошибки "Дорожного рывка".Программа "Дорожный рывок" продолжает радовать горожан своими результатами, в мегаполисе идёт ремонт путепроводов, наносится новая разметка, обустраиваются улицы.
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