СМИ: Qualcomm хочет купить компанию Intel Издание The Wall Street Journal сообщило, что Qualcomm с...

СМИ: Qualcomm хочет купить компанию IntelИздание The Wall Street Journal сообщило, что Qualcomm собирается поглотить Intel, которая столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами и пережила самое крупное падение акций за последние 50 лет.
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