Россия устала терпеть: Мы предложили Африке бесплатное зерно, а она заявила что ей "подачки не нужны" и призвала вернуть сделку
Западу неймётся…Вот вроде бы уже после расторжения черноморских соглашений прошло без малого две недели, с тех пор уже два саммита прошло и третий грядёт, казалось бы, тема должна потерять актуальность, ан-нет.
Комментарии
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России и русским НИКТО и НИКОГДА НИЧЕГО НЕ СПИСЫВАЛ!! А эти направо и налево списывают долги, щедрые какие и гуманные... НЕ ИХ ЖЕ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ!!... Зато россиянам, "по-Закону" копейку никогда не спишут!! А только ДЕРУТ, ДЕРУТ, ДЕРУТ... три шкуры!!
Путин хотел быть добреньким, а неграм надо денег, а зерно им не надо, будут деньги купят, им пиндосы дадут сто баксов и две нитки бус, купят бухла и бабам своим бусы подарят, два дня будут счастливые.
Да и с какого перепугу давать кому-либо что-то бесплатно, у нас, типа жратвы завались, а что тогда цены растут?
Стыд не дым - глаза не ест.
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