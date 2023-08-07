Любопытно, однако

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Россия устала терпеть: Мы предложили Африке бесплатное зерно, а она заявила что ей "подачки не нужны" и призвала вернуть сделку

Россия устала терпеть: Мы предложили Африке бесплатное зерно, а она заявила что ей "подачки не нужны" и призвала вернуть сделку

Западу неймётся…Вот вроде бы уже после расторжения черноморских соглашений прошло без малого две недели, с тех пор уже два саммита прошло и третий грядёт, казалось бы, тема должна потерять актуальность, ан-нет.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
России и русским НИКТО и НИКОГДА НИЧЕГО НЕ СПИСЫВАЛ!! А эти направо и налево списывают долги, щедрые какие и гуманные... НЕ ИХ ЖЕ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ!!... Зато россиянам, &quot;по-Закону&quot; копейку никогда  не спишут!! А только ДЕРУТ, ДЕРУТ, ДЕРУТ... три шкуры!!
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1 час.
Константин Котельников
Путин хотел быть добреньким, а неграм надо денег, а зерно им не надо, будут деньги купят, им пиндосы дадут сто баксов и две нитки бус, купят бухла и бабам своим бусы подарят, два дня будут счастливые. Да и с какого перепугу давать кому-либо что-то бесплатно, у нас, типа жратвы завались, а что тогда цены растут?
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24 мин.
Александр Рожков
Стыд не дым - глаза не ест.
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10 мин.

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