Россия устала терпеть: Мы предложили Африке бесплатное зерно, а она заявила что ей "подачки не нужны" и призвала вернуть сделку

России и русским НИКТО и НИКОГДА НИЧЕГО НЕ СПИСЫВАЛ!! А эти направо и налево списывают долги, щедрые какие и гуманные... НЕ ИХ ЖЕ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ!!... Зато россиянам, "по-Закону" копейку никогда не спишут!! А только ДЕРУТ, ДЕРУТ, ДЕРУТ... три шкуры!!

Константин Котельников

Путин хотел быть добреньким, а неграм надо денег, а зерно им не надо, будут деньги купят, им пиндосы дадут сто баксов и две нитки бус, купят бухла и бабам своим бусы подарят, два дня будут счастливые. Да и с какого перепугу давать кому-либо что-то бесплатно, у нас, типа жратвы завались, а что тогда цены растут?