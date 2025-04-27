Викторию Боню доставили на вертолете с Эвереста в больницу: восхождение закончилось досрочно, что случилось со здоровьем Ольга БезродняяПокорение Эвереста для Виктории Бони закончилось досрочно, застряв на высоте 5 000 метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии