Команда El Copitas откроет бар в Музее Бродского. Там будут подавать коктейли на основе крепленых вин и винтажного алкоголя

В 2022 году в Музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в доме Мурузи откроют бар от FollowTheRabbits Family — команды, создавшей El Copitas Bar, Paloma Cantina и Tagliatella Caffe.

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