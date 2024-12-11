Узбекский политик предрек России скорую нестабильность и призвал все страны Средней Азии ввести взаимный визовый режим с РФ

О

Ольга

Я вот одного не пойму: Все и Иванов, и Петров, и Сидоров и проч. по списку прекрасно знают, кто дал указание ввезти миллионы азиатов в Россию, и с какой целью они здесь нужны, и что они легко смогут в России повторить Сирию и тд и тп. А верховная власть не в курсе всего этого?? А если в курсе - тогда вообще ничего не понятно...