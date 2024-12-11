Узбекский политик предрек России скорую нестабильность и призвал все страны Средней Азии ввести взаимный визовый режим с РФ

Алишер Кадыров, лидер партии «Миллий тикланиш» и экс-кандидат в президенты Узбекистана, на фоне заявлений российских политиков сообщил о необходимости ввести визовый режим с Россией для всех стран Средней Азии.
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