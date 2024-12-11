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  • Владимир Петросов
    Вот он и первый мудазвон.Учительница окуну...
  • Александр Першин
    Начать надо с того кто приволок в Россию эту болонскую систему .Но не получится . Он советник Путина по науке и образ...Учительница окуну...
  • HotRS
    Так и должно быть.  У нас казачья школа. Все в одинаковой шмотке, плюс/минус, но одинаковой. И я не видел школьниц с ...Учительница окуну...

Узбекский политик предрек России скорую нестабильность и призвал все страны Средней Азии ввести взаимный визовый режим с РФ

Узбекский политик предрек России скорую нестабильность и призвал все страны Средней Азии ввести взаимный визовый режим с РФ

Алишер Кадыров, лидер партии «Миллий тикланиш» и экс-кандидат в президенты Узбекистана, на фоне заявлений российских политиков сообщил о необходимости ввести визовый режим с Россией для всех стран Средней Азии.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Ага, транзит Душанбе - Лондон - Москва. Краткая остановка в Лондоне только для получения паспорта РФ 😆
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2 час.
О
Ольга
Я вот одного не пойму: Все и  Иванов, и Петров, и Сидоров и проч. по списку прекрасно знают, кто дал указание ввезти миллионы азиатов в Россию, и с  какой целью они здесь нужны, и что они легко смогут в России повторить Сирию и тд и тп. А верховная власть не в курсе всего этого?? А если в курсе - тогда вообще ничего не понятно...
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2 час.
В
Владимир
Верховной власти некогда она занимается информационными технологиями.
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1 час.

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