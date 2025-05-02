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Воробьев: более 200 бригад устраняют последствия непогоды в Подмосковье

Воробьев: более 200 бригад устраняют последствия непогоды в Подмосковье

Ночью в Подмосковье из-за мокрого снега возникла наледь на проводах, ветром повалило деревья. Более 200 аварийных бригад занимаются устранением последствий непогоды, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

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