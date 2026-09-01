«Остання фортеця» – оборона Славянска доверена отпетым нацистам, как в свое время – Мариуполя Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил командира 1-го корпуса Национальной гвардии «Азов»* Дениса Прокопенко ответственным за оборону двух последних бастионов ВСУ в Донецкой Народной Республике – Славянска и Краматорска.