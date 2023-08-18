ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Оказывается, что не только американские самолёты бороздят наше приграничье, но и ВКС России радуют американцев своим присутствием.
ВКС России полетали возле Аляски и Великобритании. Реакция Лондона и Вашингтона бесценна
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Юра Терских
Пора показать натовцам ,кто в доме хозяин ,и поставить их на место
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3 час.
Геннадий Бережнов
При всех нападениях БЛА ВСУ недалеко от наших границ болтается БЛА США и передаёт данные. Этого они не комментируют, а мы как бы и не видим. А ведь это цель!
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1 час.
US
Uri Strukow
Автор недавно родился? Или только узнал про полеты наших Стратегов? Оживляем Советское. Тогда не только вокруг Аляски, но и Австралии летали. Сейчас чистим Север. Тикси, Диксон, Хатанга, Амдерма, Анадырь (Угольные Копи) и т.д. - все это аэродромы Дальней Авиации Союза. А за Угольными Копями был Гудым, от одного названия которого пиндосы угаживались и именно из-за него и напичкали Аляску всем, чем только смогли. Горбатый все похерил. Алкаш добил.
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1 час.
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