При всех нападениях БЛА ВСУ недалеко от наших границ болтается БЛА США и передаёт данные. Этого они не комментируют, а мы как бы и не видим. А ведь это цель!

US

Uri Strukow

Автор недавно родился? Или только узнал про полеты наших Стратегов? Оживляем Советское. Тогда не только вокруг Аляски, но и Австралии летали. Сейчас чистим Север. Тикси, Диксон, Хатанга, Амдерма, Анадырь (Угольные Копи) и т.д. - все это аэродромы Дальней Авиации Союза. А за Угольными Копями был Гудым, от одного названия которого пиндосы угаживались и именно из-за него и напичкали Аляску всем, чем только смогли. Горбатый все похерил. Алкаш добил.