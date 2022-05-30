Daily Moscow

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После переписи в РФ появились четыре новых города-миллионника

В России появились четыре новых города-миллионника. Как сообщает платформа «Смотрим» со ссылкой на информацию Росстата, согласно предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, еще четыре города-миллионника появились в РФ.

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