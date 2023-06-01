«Самообман и надменность»: экс-советник Пентагона Макгрегор описал действия Вашингтона в отношении России

Вашингтон недооценивает Россию, воспринимая ее застрявшей 1994-1995 годах, и в то же время переоценивает себя, считая, что имеет такой же военный потенциал, как в начале девяностых, сообщает бывший советник главы оборонного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
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