Бросили, как собак: военнопленный рассказал о своей службе в рядах ВСУ

скриншот видео Военнопленный ВСУ Дмитрий Булий добровольно сложил оружие – точную инструкцию, как это сделать, он получил благодаря специальным агитационным снарядам РСЗО "Ураган", которыми регулярно обстреливают позиции ВСУ на авдеевском направлении.
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