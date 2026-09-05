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Аргументы и Факты

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«Пират XX века» и первый каратист ушёл навсегда: Касьянов умер в 87 лет

«Пират XX века» и первый каратист ушёл навсегда: Касьянов умер в 87 лет

Тадеуш Касьянов запомнился нескольким поколениям зрителей по ярким ролям в фильмах «Пираты XX века», «В зоне особого внимания», «Набат», «Акция» и многих других.

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