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Стоит ли использовать смарт-часы для отслеживания данных о состоянии здоровья: объясняет врач

Стоит ли использовать смарт-часы для отслеживания данных о состоянии здоровья: объясняет врач

Смарт-часы больше не предназначены только для отправки сообщений, или прослушивания музыки. Тысячи людей используют их для мониторинга своего здоровья, но могут они на самом деле обнаружить проблемы с сердцем, такие как нерегулярный сердечный ритм или даже сердечные приступы? Доктор Леана Вейн подробно рассказала, можно ли использовать популярный гаджет для самодиагностики, или лучше все же положится на опытных врачей в этом вопросе.

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