Мотоциклист слетел в кювет с дороги и разбился в Борисоглебском районе

Вчера, 7 сентября, около 17:30 44-летний житель села Макашевка не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.
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