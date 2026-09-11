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Врачи Барнаула нашли необычный способ помочь пациенту с пневмотораксом

Врачи Барнаула нашли необычный способ помочь пациенту с пневмотораксом

Команда БСМП № 2 под руководством торакального хирурга Антона Седова выбрала менее рискованную тактику Хирурги Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле помогли пациенту с пневмотораксом, которому стандартная операция грозила серьезными осложнениями.

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