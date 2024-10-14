Подрядчиков АО "ТСК" оштрафовали за картельный сговор на 18,6 млн рублей

Тамбовских перевозчиков мусора оштрафовали за картельный сговор. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы признало ООО «Экотехсервис», ООО «РЭК» и ООО «Агроресурс» виновными в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.
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