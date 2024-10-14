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Новости Тамбова

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Подрядчиков АО "ТСК" оштрафовали за картельный сговор на 18,6 млн рублей

Подрядчиков АО "ТСК" оштрафовали за картельный сговор на 18,6 млн рублей

Тамбовских перевозчиков мусора оштрафовали за картельный сговор. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы признало ООО «Экотехсервис», ООО «РЭК» и ООО «Агроресурс» виновными в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.

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