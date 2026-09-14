Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года

К 2036 году количество компаний и ИП в креативной экономике вырастет на 22%, а доля этого сектора в ВВП увеличится до 7,7%.
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