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Польский бумеранг

Польский бумеранг

В Польше продолжаются истерики из-за коварного Батьки Лукашенко, который клиньями мигрантов атакует границы Польши.

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Игорь Кузнецов
В Польше есть разумные граждане, к сожалению не в руководстве страны и их относительно мало - "вирус русофобии" неистребим.
Михаил Воробьев
Я не думаю, что простые польские граждане ждут людей из-за границы. Польское руководство стараются навредить А. Лукашенко, любыми способами. Но этому желанию польского руководству не "светит". Белоруссия не Украина, она на использует нацистов и готова защищать свое государство. Так, что Польша получит в ответ бумеранг.
Людмила людмила
Такая маленькая эта Польша,но всё дерьмо, на протяжении истории,льется оттуда.
Лора Лора
Пшеки по историческим законам должны подавиться своим г...Думаю скоро увидим...
Борис Осипов
Александр Муратов
Черчиль так прям и сказал, нахаляву ?
Борис Осипов
Почти
вячеслав харченко
А Черчилль был охеренный друг, подбивая штаты начать с нами ядерную войну, вывод один, славянам надо держаться вместе, иначе имеем, то что имеем сейчас, полное дерьмо в отношениях со всем бывшим Варшавским Договором, а точнее, славянским миром, а кто в этом виноват ,вопрос второстепенный, нас уже поссорили свои же буржуазные правители, а добьют настоящие гиены, если не объединимся, хотя бы в общих направлениях.

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