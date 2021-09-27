Польский бумеранг

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПольский бумеранг В Польше продолжаются истерики из-за коварного Батьки Лукашенко, который клиньями мигрантов атакует границы Польши.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КузнецовВ Польше есть разумные граждане, к сожалению не в руководстве страны и их относительно мало - "вирус русофобии" неистребим.Михаил ВоробьевЯ не думаю, что простые польские граждане ждут людей из-за границы. Польское руководство стараются навредить А. Лукашенко, любыми способами. Но этому желанию польского руководству не "светит". Белоруссия не Украина, она на использует нацистов и готова защищать свое государство. Так, что Польша получит в ответ бумеранг.Людмила людмилаТакая маленькая эта Польша,но всё дерьмо, на протяжении истории,льется оттуда.Лора ЛораПшеки по историческим законам должны подавиться своим г...Думаю скоро увидим...БОБорис ОсиповАлександр МуратовЧерчиль так прям и сказал, нахаляву ?БОБорис ОсиповПочтиВХвячеслав харченкоА Черчилль был охеренный друг, подбивая штаты начать с нами ядерную войну, вывод один, славянам надо держаться вместе, иначе имеем, то что имеем сейчас, полное дерьмо в отношениях со всем бывшим Варшавским Договором, а точнее, славянским миром, а кто в этом виноват ,вопрос второстепенный, нас уже поссорили свои же буржуазные правители, а добьют настоящие гиены, если не объединимся, хотя бы в общих направлениях.Комментировать
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