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Благоевич о 2:0 с «Ахматом»: «Наконец‑то долгожданная победа «Акрона». Удаление решило вопрос о победителе – нам стало легче»

Тренер «Акрона» Срджан Благоевич оценил победу над «Ахматом» (2:0) в 9-м туре РПЛ. «Мы довольны, наконец‑то долгожданная победа.

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