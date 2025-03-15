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Царьград

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"Мы голые, босые": Убегающие из Курской области вэсэушники взмолились. Предупреждения Путина не слышали?

"Мы голые, босые": Убегающие из Курской области вэсэушники взмолились. Предупреждения Путина не слышали?

Не все убегающие из Курской области вэсэушники, кажется, услышали предупреждение президента России Владимира Путина.

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