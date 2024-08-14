Еще один круглосуточный детский травмпункт откроют в Новосибирске

Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, круглосуточный детский травмпункт для жителей левобережья областного центра будет располагаться по адресу 2-й переулок Пархоменко, 2 – на базе детской городской больницы им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии