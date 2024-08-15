Geely запустила продажи бизнес-седана Preface в России

Компания Geely начала продажи нового флагманского бизнес-седана Preface на российском рынке. Автомобиль предлагается в двух комплектациях - люксовой и флагманской, а его цена начинается от 2 999 990 до 3 217 990 рублей.
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