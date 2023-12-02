Что такое ядерная триада России и каковы  условия ее применения

Россия установила 4 условия, при которых ее Вооруженные силы могут применять ядерное оружие. Они описаны в документе под названием «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», который был принят в 2020 году.
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