Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации

Президент США Дональд Трамп своим указом лишил доступа к секретной информации бывшего вице-президента Камалу Харрис, бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон, а также других чиновников из Демократической партии.
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