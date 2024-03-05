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Глава Службы внешней разведки России высказался о смерти Навального*

По словам Сергея Нарышкина, политический деятель умер своей смертью О причине смерти 47-летнего политического деятеля Алексея Навального* (включен в перечень террористов и экстремистов) высказался директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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