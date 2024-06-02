Польша разрешила применять поставляемое Киеву оружие для ударов по России

Власти Польши не ограничивают Украину в применении поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории России, заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик, передает ТАСС.
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