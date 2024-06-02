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Картина дня. Финансы

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Польша разрешила применять поставляемое Киеву оружие для ударов по России

Польша разрешила применять поставляемое Киеву оружие для ударов по России

Власти Польши не ограничивают Украину в применении поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории России, заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик, передает ТАСС.

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Комментарии
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Eduard
А вы как думали:&quot;Польша и другие передадут Украине оружие но скажут:&quot;Стрелять низяяяя?&quot; Естественно нет!
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14 час.

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