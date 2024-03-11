В Минэкономразвития РФ заявили о росте выручки компаний малого и среднего бизнеса

Выручка российских компаний малого и среднего бизнеса (МСП) по итогам прошлого года составила 25,8 трлн рублей, согласно данным контрольно-кассовой техники (ККТ), что является самым высоким показателем с 2019 года.
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