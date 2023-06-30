Нож в спину: НАТО угрожает забрать у Европы самое ценное Владислав ВислГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Лондоне будет создан и запущен в работу морской центр безопасности для критически важной подводной инфраструктуры.