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Нож в спину: НАТО угрожает забрать у Европы самое ценное

Нож в спину: НАТО угрожает забрать у Европы самое ценное

Нож в спину: НАТО угрожает забрать у Европы самое ценное Владислав ВислГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Лондоне будет создан и запущен в работу морской центр безопасности для критически важной подводной инфраструктуры.

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