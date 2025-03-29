Вы не знали, но в РПЛ сегодня битва идей: принципы «Химок» против бизнес-подхода «Пари НН»

Речь о букмекерах. 29 марта в РПЛ недооцененная афиша: «Химки» дома сыграют против «Пари НН». Это не только прямые конкуренты в борьбе за выживание, но и идейные противники в контексте развития модели футбольного клуба.
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