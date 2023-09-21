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Тчуамени об Анчелотти, который не считает «Реал» главным фаворитом ЛЧ: «Что, «Ман Сити»? Он правда сказал это? Поговорю с ним»

Тчуамени об Анчелотти, который не считает «Реал» главным фаворитом ЛЧ: «Что, «Ман Сити»? Он правда сказал это? Поговорю с ним»

Перед игрой с «Унионом» главный тренер «Реала» заявил, что не считает свою команду главным претендентом на победу в Лиге чемпионов: «Сити» – фаворит, потому что выиграл ее в прошлом сезоне».

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