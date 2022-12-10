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Скандалы Весов, траты Стрельцов и выбор Рыб: подробный гороскоп на 11 декабря

Скандалы Весов, траты Стрельцов и выбор Рыб: подробный гороскоп на 11 декабря

ОВНЫ будут спешить, пытаясь наверстать упущенное. Возможно некоторая сумятица в мыслях,  внутреннее преображение, смена направления, в котором вы продвигаетесь.

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