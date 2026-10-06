Пресс-секретаря одного из департаментов Тюмени уволили за оскорбление журналистки

Директор городского департамента образования Ольга Тренина извинилась за поведение подчинённого.В Тюмени уволили Ивана Рябцева, занимавшего должность пресс-секретаря городского департамента образования, после того как он в рабочей переписке оскорбил журналистку агентства URA.
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