Пресс-секретаря одного из департаментов Тюмени уволили за оскорбление журналистки

Директор городского департамента образования Ольга Тренина извинилась за поведение подчинённого.В Тюмени уволили Ивана Рябцева, занимавшего должность пресс-секретаря городского департамента образования, после того как он в рабочей переписке оскорбил журналистку агентства URA.